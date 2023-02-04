Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yabancı VAR hakemleri getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "VAR’ı, Türk hakemlerinden kurtarmalıyız" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yabancı VAR hakemleri getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "VAR’ı, Türk hakemlerinden kurtarmalıyız" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, eski MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz üzerinden algı yapılmak istendiğini dile getirerek, "Murat Ilgaz, Fenerbahçe kongre üyesi dendi. Öyle bir şey çıkmadı. Geçen sene bir derbi öncesi hakemin Fenerbahçe şirketlerinde çalıştığı külliyen yalan olduğu gibi. Sosyal medyada Koç şirketleri dendi. Bu sezon Murat Ilgaz, Fenerbahçe Kongre Üyesi dendi. Murat Ilgaz kim? MHK Başkan Vekili, VAR atamalarından sorumlu. Hemen baktırdık, öyle bir şey çıkmadı. Ben 6 sene yöneticilik, 5 sene başkanlık yaptım. Futbolu 45 senedir takip ediyorum. MHK ile kavga eden sıkıntısı olan ve başkanı hedef almayıp başkan vekilini hedef alan görmedim" şeklinde konuştu.

"VAR’ı Türk hakemlerinden kurtarmalıyız"

VAR hakemlerinin yurt dışından getirilmesi gerektiğini söyleyen Ali Koç, şunları söyledi:

"Derhal ivedilikle en kısa zamanda VAR’ı, Türk hakemlerinden kurtarmalıyız. Bu öneriyi dün yaptık. Biz öneriye geldik. Ağlamaya gelmedik. Özelde konuşanlara girmeyeceğim. VAR futbolun olmazsa olmazıdır. Ancak VAR bizim ligimizde kullanıldığı gibi özellikle Fenerbahçe’de kullanıldığı zamanlarda bir canavardır. Bunu yaşıyoruz. En acil tedbir olarak en kısa zamanda yabancı VAR hakemleri Türkiye futboluna getirilmelidir. Dün sordum aldığım cevaplardan tatmin olmadım. Suudi Arabistan, Yunanistan saha hakemlerini yabancı getiriyorsa bizim neyimiz eksik. Hakemin yardımcılarının niyeti kötüyse en önemli sigorta adaleti kullanan VAR sistemidir. Öneri muhakkak ivedilikle önümüzdeki haftalarda var hakemleri yabancı hakemlerden oluşmalı. Türkiye hakemlik müessesi yapay zeka atamaları prensipte destekliyoruz ama bunun mükemmel çalışana kadar birkaç sezon geçecektir. Doğru kullandığı takdirde faydalı olacaktır. Çünkü artık hakem işleri bir kişinin iki dudağı arasında olmamalı."

"Özdamar ve Karaoğlan’a uzun süre görev verilmeyeceği açıklanıyor, 6 hafta mı uzun süre?"

Hakemler Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar’a verilen 8 haftalık cezanın 6 haftaya indirildiğini söyleyen Koç, "Ali Palabıyık diyoruz ama esas suçluların biri de Koray Gençerler. Kim bu adam, 2 sene evvel iyi gidiyordu, liderdik. Fenerbahçe - Konyaspor maçı oynandı. Pelkas harika gol attı. Gole sevinirken eli icat eden VAR’daki hakem. Bu sene Eskişehir’de oynanan Konyaspor - Fenerbahçe maçı. Valencia aptalca bir hareket yapıyor. Hakem görmüyor arkasında oluyor. Hakemi uyarıp attıran yine bu arkadaş. Perşembe günkü maçta yine VAR hakemi bu arkadaş. Senaryoyu görüyorsunuz dimi. Serkan Çimen, iki kere rahatsızlık duyduğumuz açıklama yapmak zorunda kaldığımız hakem. Bu maça atanıyor. Atilla Karaoğlan, Sivasspor maçının yanına eşantiyon olarak koydukları dirsek atan oyuncuyu atmayan kırmızı vermeyen VAR konuşmaları açıklanan hakem. Bu hakemlere 8 hafta ceza eriliyor. 6 haftaya indiriliyor. 3 Ocak’ta TFF açıklama yapıyor. Bundan sonra VAR hakemine görev verilmeyeceği ifade ediliyor. Özdamar ve Karaoğlan’a uzun süre görev verilmeyeceği açıklanıyor. 6 hafta mı uzun süre?" değerlendirmesinde bulundu.