Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2015 yılında Trabzon’da uğradıkları silahlı saldırının faili meçhul olmasının devletin ayıbı olduğunu söyledi. Başkan Koç, ligden çekilmeyi yönetim kurulunca oyladıklarını ve reddedildiğini dile getirerek, "Ligden çekilme gibi bir amacımız yok" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2015 yılında Trabzon’da uğradıkları silahlı saldırının faili meçhul olmasının devletin ayıbı olduğunu söyledi. Başkan Koç, ligden çekilmeyi yönetim kurulunca oyladıklarını ve reddedildiğini dile getirerek, "Ligden çekilme gibi bir amacımız yok" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, derbi yönetecek kapasitede hakemin olmadığına değinerek, "Derbiye atayacak hakemimiz yok. 85 milyon ülke futbolla yatıp kalkan ülke, hakemlik müessesinde derbi hakemi yok. Hepimiz Halil Umut Meler’e bir şey olmasın diye dua ediyoruz. Geldiğimiz noktayı görüyor musunuz. Yarınki ile 7 derbi olacak bu sezon. Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Ali şansalan hepsi çuvallıyor. Son 4 derbi hakemi Halil Umut Meler. Niye endişe niye sıkıntı diyorsunuz. Süper Lig’de bu sezon 6 kez ceza çekmiş hakemlerin geri dönüş maçları hep Fenerbahçe’ye denk geldi" şeklinde konuştu.

"Silahlı saldırının faili meçhul olması devletin ayıbıdır"

2015 yılında Trabzon’da uğradıkları silahlı saldırının halen faili meçhul olduğunu ve bunun devletin ayıbı olduğunu söyleyen Başkan Koç, "Dünyada 6 sezon içinde son haftada 3 şampiyonluk kaçıran kaç tane kulüp vardır. Bence hiç yoktur. Dünyada kaç takım ülkesini devletini hedef almış bir terör örgütü tarafından saldırıya uğrayıp kumpas yaşamıştır. Hem de en parlak döneminde. Kat ve kat rakiplerinin önündeyken. Dünyada kaç takımın otobüsüne silahlı saldırı yapılmıştır. Hala faili meçhuldür ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ayıbıdır bu. Er ya da geç bu ortaya çıkacak. Belki bu insanlar hayatta bile değil. TFF’ye korkunç saldırı oluyor, ertesi gün yakalanıyor. Doğrusu da budur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuvvetli devlettir. Maç uğruna devletimizi bile zaafa uğratmayı göze alabiliyoruz. Bu yetmiyor gibi olayı takip eden hafta zorla maç oynatıldı. Yabancı oyuncuların travma yaşadığı Türkiye’den ayrılmak istediği belki 40 kişinin hayatına mal olacak olaydan sonra maç oynanmamız istendi. Bunların hepsi 9 sene içinde oldu. Hangi camia bunu kaldırabilir" dedi.

"2011’den beri bizi yemeye doyamadılar"

2011 yılından bu yana Fenerbahçe üzerinde oyunlar oynandığını vurgulayan Ali Koç, şunları kaydetti:

"2011’den beri doyamadılar bizi yemeye. Biz sistemin parçası değiliz, bu futbolla anlatılacak bir şey değildir. Faili meçhul bulunuyorsa ülkemizde saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise Fenerbahçe mağdur edildi, haksızlığa uğradı maddi manevi çektiklerine hiçbir devlet, hükümet, siyaset nasıl gidereceğiz demiyorsa bunlar da işin içindedir. Hatırlayın 3 Temmuz’dan sonra Deniz Feneri Davası vardı. Bir tane haber sızdı mı? Sanki çok önemli davaymış gibi. 3 Temmuz davasını sayfa sayfa ifadeleri televizyonlarda yayınlanmadı mı? Gizlilik yok muydu bizim davada. Utanmadılar başkanımızın fotoğrafını bastılar."

"Ligden çekilmek gibi bir amacımız yok"

Ligden çekilme gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyleyen Ali Koç, "Ben başkan olarak bunun bütün resmine bakmak zorundayım. Artık biz figüran mı olacağız yoksa uzun vadeli çıkarlarımızı korumak adına bu ülke futbolunu temizleme adına bugünlerden feragat mı edeceğiz. Bunun kararını vermemiz gerekiyor. Ben her şeyi, kendi başkanlığımı feda etmeye hazırım. Çünkü yolumuzda iki yol var. Ligden çekilme falan saçma sapan şeyler değil. Öyle bir şey yok. Bunlar duygusal olarak söylenenler. Şimdi 15 hafta var. Selahattin Baki’nin dediği gibi biz bu ligi şampiyon bitireceğiz mi? Yoksa yeter artık bardağı taşırdınız biz maça çıkmıyoruz deyip çıkıp bir dakika sahada kalıp bu sezonu feda etmek mi. İnanın geleceğimiz için çok çok önemli bir adımdır" açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe’nin olmadığı lig, lig değildir"

Yönetim kurulunda sahada 1 dakika durup çekilme kararını oyladıklarını söyleyen Başkan Ali Koç, 11 kişinin ret oyu verdiğini söyledi. Koç, "Konyaspor maçında da yapmak zorunda değiliz. Başka maçta da yapabiliriz. Bir kere ölme işine çok inanıyorum. Yönetim kurulunda yapılan oylamada 11’e 3 devam kararı çıktı. Ben de o 3’ün içindeydim. 25-30 milyon taraftarı olan bu camiayı ciddiye almıyorsunuz. Yeri geliyor katlediyorsunuz, yeri geliyor ısıra ısıra yiyorsunuz. İki yol var önümüzde, biri radikal bir yol, biri de sonuna kadar savaşıp mücadeleyi verip devam etmek. Fenerbahçe’nin olmadığı Türkiye futbol ligi, futbol ligi değildir. Her yerdeyiz diyorlar. Biz her yerde değiliz. Biz adaletin ve şeffaflığın yanındayız. 20 senedir TFF içinde yuvalanmadık. Tüm taraftarlarımızdan rica ediyorum, bu sezon bitene kadar kayıtsız şartsız kenetlenmemiz. Bir başka camianın müthiş seviyede algı yapacağını düşünüyoruz. Kendi camiamıza bakalım. 18 sene başkanlık yapmış federasyon yapmış bir kişi bizi şikeci diye ima ediyor. Aramızdan bir kişi çıkıp konuşmuyor" diye konuştu.