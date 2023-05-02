Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce 5 Süper Lig kulübü ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş yöneticileri Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Anastasios Bakasetas PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre; Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Giresunspor takımları Süper Lig’de oynadıkları son karşılaşmalarda “çirkin ve kötü tezahüratı” ve “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç, Beşiktaş Kulübü idarecisi Emre Kocadağ’ın kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları, Beşiktaş Kulübü idarecisi Serhan Çetinsaya’nın sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine;

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçında “kural dışı hareketi” nedeniyle İrfan Can Kahveci ve Konyaspor - Trabzonspor maçında “kural dışı harekeleti” nedeniyle Anatasios Bakasetas tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Giresunspor Kulübü Antrenörü Sinan Közen’in İstanbulspor müsabasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Sivasspor Kulübü görevlisi Erhan Erdoğan’ın Sivasspor - Fenerbahçe müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle;

Beşiktaş’ın, Galatasaray ile oynadığı mücadelede, “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verildi.