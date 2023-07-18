Bayburt 27’nci Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerinin ilk gününde sanatçı Ali Kınık sahne aldı. Saray Bahçesi Meydanı’nda yaklaşık 2 saat süren konsere Bayburtlular yoğun ilgi gösterdiler. Kınık’ın söylediği parçalara Saray Bahçesi’ni dolduran gençler de hep bir ağızdan eşlik ettiler. Doyasıya eğlenen vatandaşlar, keyifli vakit geçirdiklerini söylediler.

Bayburtlu vatandaşların yanı sıra Gümüşhane Üniversitesinden şölene katılan yabancı uyruklu öğrenciler de şarkılara eşlik ederek, doyasıya eğlendiler. Bayburt’u ve Bayburtluları çok sevdiklerini belirten Somalili, Bangladeşli öğrenci gençler, Dede Korkut Şölenlerine katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Bayburtlulara yakışır şekilde Dede Korkut Şölenlerini devam ettirmeye çalıştıklarını ifade eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "27 yıldır, Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri her geçen yıl aynı inanç, aynı azim ve aynı kararlılıkla devam ediyor. Bayburtlulara yakışır şekilde şölenimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Hafta boyunca her gün bir programımız olacak, sizlerin zamanınızı en güzel şekilde değerlendirmenizi arzu ediyoruz, eğlenmenizi arzu ediyoruz. Şunu bilmenizi isterim, biz sizi yürekten seviyoruz. Size layık olma adına gece-gündüz elimizden gelen bütün çalışmaları yapıyoruz. İnşallah daha güzel, daha mutlu ve yarınlarda daha güzel Bayburt’u birlikte paylaşacağız" dedi.

Şarkılarının sonuna gelen Kınık’a Başkan Pekmezci, plaket ve çiçek takdim etti. Bayburt’ta olmaktan mutluluk duyan Ali Kınık ise, Başkan Pekmezci’ye şükranlarını sunarak, alanı tıklım tıklım dolduran, kendisini yalnız bırakmayan müzikseverlere de teşekkürlerini iletti.