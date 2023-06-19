Sanatçı Ali Kınık, bir ödül töreninde yaptığı "özgürlük" adı altındaki konuşmasıyla gündeme gelen sanatçı Melek Mosso’ya "Zavallı kızcağız" dedi. Ali Kınık, geçen hafta Mosso’ya gönderme yaptığı "Bu ülkede sanatçının özgür olmadığı hangi alan var?" sözleri sonrası tepkilerini Amasya’da sahne aldığı konserde de sürdürdü.

Yavuz Selim Meydanı’nda binlerce vatandaşın katıldığı konserde milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yapıp Melek Mosso ile ilgili sözler sarf eden Ali Kınık, “Bu bir sistem. O zavallı kızcağıza demişler ki, ‘Elinize LGBT bayrağı alır sallarsanız, 13-15 yaşındaki Türk çocuklarına ahlaksızlığı öğütlerseniz, istediğiniz yerinizi açın, istediğiniz şeyleri söyleyin derseniz, siz konserlere gidersiniz, siz meşhur olursunuz.’ O zavallı kızcağız da bunu uygulayanlardan biri” diye konuştu.

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Amasya Belediyesinin düzenlediği konserde sevilen eserlerini seslendiren Ali Kınık, vatandaşlarla birlikte söylediği İzmir marşıyla konserini tamamladı.

Konserin sonunda Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik ve MHP İl Başkanı Şuayip Ak, sevilen sanatçıya günün anısına hediyeler verdi.