Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün Edebi Kazılar söyleşisine konuk olan yazar Ali İpek, saklı kalan öykülerin gün yüzüne çıkarılması gerektiğine belirterek “Herkes hikayeler taşır. Zihinlerde, sandıklarda kalan hikayeler beni üzüyor” dedi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün Edebi Kazılar söyleşisine konuk olan yazar Ali İpek, saklı kalan öykülerin gün yüzüne çıkarılması gerektiğine belirterek “Herkes hikayeler taşır. Zihinlerde, sandıklarda kalan hikayeler beni üzüyor” dedi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen Edebi Kazılar söyleşilerinde yeni yılın ilk konuğu yazar Ali İpek oldu. “Yaşar Nabi Nayır Dikkate Değer Öykü Ödülü” sahibi olan yazar Ali İpek, yazarlık serüveni ve çalışmaları hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala’nın sorularıyla gerçekleşen söyleşide, yazar, son romanı “Gidelim Buralardan Muhlis” üzerine de konuştu.

Herkesin bir yerlere gitme isteği olduğunu ve hikayeler taşıdığını belirten Ali İpek, saklı kalan öykülerin gün yüzüne çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı. Zihinlerde, sandıklarda kalan hikayelerin kendisini çok üzdüğünü belirten Ali İpek, “Yazarlar, ana karakterlerin gitmelerine kolay kolay izin vermez. Her yazarın bir tarzı, dili vardır. Hikayeye hakim olursanız, dili de kontrol altına alabilirsiniz. Doğru bir dil, hikayeyi de destekler. Hikayenin oluşumunda kararlı olmak gerekir” dedi.

Hikayeyi tamamlamanın yazara huzur verdiğini ifade eden Ali İpek, aklına gelen fikir üzerine çok araştırma yaptığını belirtti. Hikayelerde coğrafyanın etkisinin çok olduğuna değinen Ali İpek, “Hikayemi yazınca sesli okurum. Kulağımı tırmalayan yer varsa dokunurum. Diller, kültürler hikayelere çok farklı anlamlar yükler. Dilin yok olması demek tarihi ve kültürü de bitirir. Hikayelerimde dil ve kültüre önem veririm. Yazdıklarımda önce kendim tatmin olmam gerekiyor” diye konuştu.

Okuma ve yazmanın, disiplin gerektirdiğini kaydeden Ali İpek, yazmadan önce çok düşündüğünü de anlattı. Ali İpek, yeni bir kitap yazdığını söyleyerek bahar aylarında okurların karşısında çıkacağını da sözlerine ekledi.

Edebiyat tutkunlarının ilgiyle takip ettiği söyleşi sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adem Vural, söyleşi için Ali İpek’e teşekkür etti.

Yazar Ali İpek, söyleşinin ardından okurları için “Gidelim Buralardan Muhlis” isimli kitabını imzaladı.