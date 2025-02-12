Erzurum’da Vali Yardımcılığı yaptığı dönemde Palandöken’e gondol getiren ve Konaklı’nın kış turizmine kazandırılmasında önemli payı olan Ali Haydar Küçük, hayata veda etti.

Uzun bir süreden beri kanser hastalığı ile mücadele eden Ali Haydar Küçük, Muğla’da önceki gün hayatını kaybetti. Emekli olduktan sonra Muğla’ya yerleşen ve avukatlık yapan Ali Haydar Küçük’ün Türk bayrağına sarılı cenazesi bugün önce Muğla Barosuna götürüldü. Burada yapılan törenin ardında Kurşunlu Camisinde cenaze namazı kılındı. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, ailesi, yakınları ve vatandaşların katıldığı törenden sonra Küçük, Muğla’da toprağa verildi.

Ali Haydar Küçük, 1955 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İlk, orta liseyi bitirdikten sonra 1972 yılında Ankara Hukuk Fakültesine giren Küçük, 1978 yılında mezun oldu. 1979 yılında memuriyet hayatına başlayan Küçük, ilçelerde kaymakamlık ve Erzurum ile Muğla’da vali yardımcılığı görevinde bulundu.

Alaatin Karaca’nın Dağcılık Federasyon Başkanlığı yaptığı dönemde yönetim kurulu ve hukuk kurulunda görev alan Küçük’ün ölüm haberi Erzıurum’da da üzüntü ile karşılandı.

Alaattin Karaca, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Erzurum da Vali Yardımcısı iken tanıştığım, daha sonraki yıllarda Muğla ve İzmir’de Vali yardımcılığı görevlerinde bulunan, Erzurum’da Konaklı ve Palandöken Kayak Tesislerinin yapımında büyük katkısı olan, Türkiye Dağcılık Federasyonu Hukuk ve Yönetim Kurullarında birlikte çalıştığım can dostum, güzel insan Ali Haydar Küçük’ün acı haberine çok üzüldüm. Ailesine, çocuklarına sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."