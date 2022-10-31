Erciyes üniversitesi (ERÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes Sağlık Platformu tarafından düzenlenen ‘1. Ulusal Tek Sağlık Kongresi’ başladı. Kongreye katılan Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Tek sağlığın işlevsel yapılarının ülkemizde oluşturulması gerekiyor” dedi.

Erciyes üniversitesi (ERÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes Sağlık Platformu tarafından düzenlenen ‘1. Ulusal Tek Sağlık Kongresi’ başladı. Kongreye katılan Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Tek sağlığın işlevsel yapılarının ülkemizde oluşturulması gerekiyor” dedi.

Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşçı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı İskender Gün, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, ERÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, ERÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Tek sağlığın koruyucu hekimliğin ilk basamağında yer aldığını söyleyen Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Erciyes Sağlık Platformu’nun 1. Ulusal Tek Sağlık Kongresi’ne katıldık bugün. Bütün sağlık bileşenleri Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimizin organize ettiği, danışmanlığını da Veteriner Fakültesi’nden kıymetli hocamızın yaptığı bir organizasyon bu. Tek sağlık özellikle 2000’li yıllarda dünyanın gündemine gelen ve çevreye insan ve hayvan sağlığının yaşanabilir seviyeye kavuşabilmesi için multidisipliner çalışmayı gerektiren bir kavram. 2007 yılında Amerika Veteriner Hekimleri Birliği ve tabipler birliği, 2009 yılında Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Türk Tabipler Birliği tarafından deklarasyonu yapılan, disiplinler arası çalışmanın yer aldığı bir yaklaşım, konsept. Bu çalışmada beşeri hekimler, veteriner hekimler, çevre uzmanları ve diğer sağlık meslek grupları mensuplarının ortak bir çalışması konsepti. Bunun da önemine gelince tek sağlık, özellikle koruyucu hekimliğin birinci basamağında yer alıyor çünkü malum kovid 19 gibi daha önceden de dünyada çeşitli salgınlar yaşandı. Son olarak kovid 19’da sınırı aşan hastalıklar artık bir küresel tehdit boyutuna geldi ve ekosistemi alt üst etti. İşte bu zoonotik hastalıklara yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara karşı mücadelede en etkili yol tek sağlık konsepti. Bu çalışmalar ile bu hastalıkları özellikle hayvanlardan insanlara bulaşan etkenler önlendiği takdirde insanlar bu hastalıklara yakalanmayacak. Malum kovid 19 da yaban hayvanlarından köken alan viral bir hastalık” dedi.

Eroğlu, Tek sağlığın işlevsel yapılarının Türkiye’de bir an önce oluşturulması gerektiğini söyleyerek, “Ben bu organizasyonda yer alan danışman hocamızı ve diğer ekibi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Çünkü bu tür çalışmalara özellikle ülkemizin ihtiyacı var. Tek sağlığın işlevsel yapılarının bir an önce ülkemizde oluşturulması gerekiyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak da biz başından beri tek sağlığın icra edilebilmesi için işlevsel yapıları oluşturulmalıdır diye düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili hazırlamış olduğumuz yapının ne olması gerektiğini ve mevzuatı da Cumhurbaşkanlığı’na direkt bağlı bir hastalık kontrol ve izleme merkezinin de dünyadaki diğer ülkeler gibi ülkemizde de oluşturulması gerekiyor diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

2 Kasım’a kadar sürecek olan kongrede katılımcılar tarafından öğrencilere tek sağlık konusunda bilgiler verilecek.