Hayırsever İşadamı Ali Erdemoğlu, Besni Devlet Hastanesi’ne 1,5 milyon TL’lik malzeme desteğinde bulundu.

Hayırsever İşadamı Ali Erdemoğlu, Besni Devlet Hastanesi’ne 1,5 milyon TL’lik malzeme desteğinde bulundu.

Hayırsever İşadamı Ali Erdemoğlu tarafından 1,5 milyon TL değerinde olan 20 adet tansiyon aleti, 10 adet nebilizatör, 10 adet evrak tarayıcı, 3 adet duvar tipi klima, 5 adet barkod yazıcı, 1 adet hava-oksijen karıştırıcı, 4 adet ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde kullanmak için laringoskop cihazları alınarak Besni Devlet Hastanesi’ne teslim edildi. Besni Devlet Hastanesine yapmış olduğu cihaz yardımının ardından Hastane Başhekimi Ali Helli, 1,5 milyon TL’lik tıbbi cihaz yardımından dolayı Ali Erdemoğlu’na teşekkür etti. Başhekim Helli, "Sağlıktan eğitime kadar birçok kamu kurum ve kuruluşlarında hayata geçirdikleri sosyal projeler ve bağışlarla vatandaşlarımızın gönlünde taht kuran Ali Erdemoğlu şahsına ve Erdemoğlu Ailesi’ne sağlık camiamız, hastalarımız ve tüm Besnililer adına teşekkür ediyorum” dedi.

İşadamı Ali Erdemoğlu ise konuşmasında, “İnsan yaşamının sürdürülmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve korunmasında özel bir öneme sahip sağlık alanına elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. İhtiyaç oldukça da bu yardımlarımızı sürdüreceğiz. Besni Devlet Hastanesi’ni yaptığı çalışma ve projelerle sınıf atlatan Başhekimimiz Ali Helli ve ekibini de tebrik ediyorum” diye konuştu.