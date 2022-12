Adıyaman’ın Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, eğitime verdikleri destekten dolayı Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Erdemoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, bütün eğitim çalışanları, öğrenci ve velileri adına, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu’na teşekkür ederek plaket takdim etti. Ülkenin dört bir yanında oluşturduğu istihdam imkanları ve ülke ekonomisine verdikleri katkı ile önemli bir yer edinen Erdemoğlu Ailesi’nin her zaman hayır işlerinde veren el olduğunu kaydeden Mehmet Demirel, “Yapılan hayır işlerinde de en büyük payı şüphesiz eğitim almıştır. Nitekim ilçemizde eğitim öğretim faaliyeti yürütülen okul binalarımızın yapımında önemli oranda pay sahibi olmuşlardır. Özellikle bulunduğumuz eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin kullanımına sunulan; kaynak kitaplar, deneme sınavları, Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi Robotik Kodlama Atölyesi ve öğrencilerimizin kullanacağı spor malzemelerinin temini konusundaki eğitim yardımları, ilçe halkı ve eğitim çalışanları tarafından takdir edilmiştir. Bütün vatandaşlarımızın da bildiği gibi; ilçemizin her alanında kıymetli ailemizin izini görüyoruz. Özellikle eğitim yatırımları konusunda önemli ölçüde veren el olmuşlardır. Tabiki kendilerine bir teşekkür ederek onların yardımlarının karşılığını vermiş olmayacağız. Bizim asıl göstergemiz, iyi eğitimli, görgülü, ülkesine her alanda hizmet edecek bireyler yetiştirmek olacaktır. İnşallah bizler de elimizden gelen gayreti göstererek bunda pay sahibi olacağız. Ben bütün öğrenci, öğretmen ve velilerimiz adına; ilçemiz eğitimine kazandırmış oldukları sayısız kurum ve eğitime vermiş oldukları sınırsız desteklerden ötürü kendilerine bir kez daha teşekkür ederek, ömürlerinde sağlık afiyet ve başarı diliyorum" dedi.

Eğitim yatırımlarının devam edeceğini belirten Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, "Allah bizlere ömür verdiği sürece bu yatırımlarımızın devamı gelecektir. Rahmetli babamızın bize, ‘Ne yaparsanız yapın, servetin sınırı yok mükafatı vardır. Sağlığınızda eser bırakın’ şeklinde vasiyeti vardı. Biz de babamızın bu vasiyetini elimizden geldiği kadar Erdemoğlu Holding olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Müdürümüz Mehmet Demirel nezdinde bizleri buna layık gören bütün eğitim çalışanlarına da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.