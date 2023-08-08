Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve bilim merkezi olarak tasarladığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi’nde eğitimler devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Bağlar Koşuyolu Parkı’nda açtığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi’nde biyoloji, fizik, kimya laboratuvarlarında gençlerin gelişimleri eğitmenlerce destekleniyor.

Uzman eğitmenler; gençleri bilimle ve teknolojiyle erken yaşta tanıştırarak yeni Cezerilerin Bağlar’da yetişmelerini sağlayacak. Öğrenciler, terasta Uzay Planetaryum’da güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerini teleskopla gözlemliyor.

Öğrenciler, laboratuvarların yanı sıra robotik ve yazılım kodlama atölyelerinde hedefledikleri ve hayal ettikleri projeleri gerçekleştirecek. Gençler, bilişim dersliklerinde de merak ettikleri araştırma konularına yanıt bulabilecek.