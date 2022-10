Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın Ali Dağını rehabilitasyon merkezi yapma çalışmaları çerçevesindeki projelerden biri daha hayata geçti. Talas Belediyesi ile Kayseri Kamp ve Karavan Derneği işbirliğiyle ilk kez kamp ve karavan festivali düzenlendi.

Ali Dağı eteklerindeki Akçakaya Model Uçak Pistinde gerçekleşen Ali Dağı Kayseri Kamp ve Karavan Festivalinde kamp yaşamına gönül verenler, karavanlarında aileleriyle birlikte farklı bir etkinliğe imza attı. Cuma gecesinden pazar akşamına kadar süren festivalde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da alana gelerek kampçılar ve aileleriyle buluştu. 30 karavanın yer aldığı alanda vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet eden Başkan Yalçın, ilki düzenlenen festivalin kaynaşmaya ve dayanışmaya vesile olduğunu söyledi.

Başkan Yalçın, Ali Dağının insanların sosyal ve psikolojik olarak bir yenilenme merkezi olduğunu belirterek; “Gerek Ali Dağı ve eteklerinin ağaçlandırılması, gerekse sosyal tesislerle birlikte vatandaşlarımız günün her saati ve haftanın her günü buraya gelerek doğal yaşamda streslerini atma fırsatı buluyor. Belediye olarak yaptığımız çalışmalarla dileyen vatandaşlarımız Ali Dağı etrafında yürüyüş yapabilir, dileyenler ise aileleriyle birlikte Ali Dağı 360 Kafede keyifli dakikalar geçirebilir. Bu yönüyle Ali Dağı artık şehrin rehabilitasyon yani yenilenme merkezi haline geldi. Vatandaşlarımızı her zaman buraya bekliyoruz” dedi. Kayseri Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Murat Soygüllücü ise kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Birbirinden farklı büyüklükteki 30 karavanın yer aldığı festivalde vatandaşlar kamp ateşi etrafında toplanarak canlı müzik ve diğer ikramlarla dolu dolu bir hafta sonu geçirmenin keyfini yaşadı. Festival, bölgeye çam fidanlarının dikimiyle sona erdi.