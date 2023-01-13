Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 4-1’lik Sivasspor galibiyetinin ardından maç sonu yaptığı açıklamada, “Kayserispor ligin en iyi 8 takımından birisi” dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 4-1’lik Sivasspor galibiyetinin ardından maç sonu yaptığı açıklamada, “Kayserispor ligin en iyi 8 takımından birisi” dedi.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığını söyleyen başkan Ali Çamlı, “Hiçbir başarı tesadüfi gelmiyor. Ortada bir emek ve özveri var. Biz 3 hafta üst üste kaybettik. Hiç moralimi bozmadım. Bu takımın neler yapabileceğini biliyorum. Bizim takımımız ligin en iyi 8 takımından birisi. Ben uzun yıllardır futbolun içerisindeyim onun için hiç endişeniz olmasın. Bir maç kazandık, önümüzdeki hafta Beşiktaş maçına darısı. Ben herkese teşekkür ediyorum. Seyircilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çamlı, haftaya galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyeceklerini söyleyerek, “Özellikle kapalı kale grubu bugün çok iyiydi. Böyle desteklemeye devam etsinler. Küfürsüz, kötü sözün olmadığı, sahaya maddenin atılmadığı bir seyirci grubu görmek istiyordum, bugün onu bize gösterdiler. Çünkü atılan her materyal bize para cezası olarak geri dönüyor. Bu şehrin parasının cezalara gitmesine kimse razı olmaz. Haftaya inşallah galibiyetin bir yenisini eklemek ve şehri bir daha ayağa kaldırmak üzere iyi akşamlar diliyorum” ifadelerini kullandı.