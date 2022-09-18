Yukatel Kayserispor Yöneticisi Ali Çamlı, Hatayspor karşısında alınan galibiyetin tesadüf olmadığını söyledi.

Yukatel Kayserispor Yöneticisi Ali Çamlı, Hatayspor karşısında alınan galibiyetin tesadüf olmadığını söyledi.

Kayserispor’da yeniden yönetici olarak görev alan Ali Çamlı, 4 maç sonra deplasmanda kazanan sarı kırmızılı takımın aldığı sonuçların ve sergilenen futbolun tesadüf olmadığını söyledi. Ali Çamlı; "Bir emek var ve emeğin karşılığı alınıyor" dedi.

Hatay’a gelerek takıma destek veren taraftarlara da teşekkür eden Çamlı, tribünde renkli görüntülerin oluştuğunu ifade etti. Çamlı; "90 dakika en ufak kötü bir tezahürat olmadan takımlarına sahip çıktılar. Kapalı Kale’nin fedakâr çocuklarını alınlarından öpüyorum. Takımımız daha iyi olacak. İnşallah hep birlikte şehrimizin en değerli markasını ayakta alkışlamaya devam edeceğiz" yorumunda bulundu.