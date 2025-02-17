Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Büyükasar, 13-21 Nisan tarihlerinde Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenecek Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’ndan madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Halter Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Büyükasar, 13-21 Nisan tarihlerinde Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenecek Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası öncesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençler, Büyükler Türkiye Şampiyonası’nı 21-25 Ocak tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Büyükasar, "Türkiye şampiyonamızı büyük bir coşkuyla Ankara’da gerçekleştirdik. Çeşitli sıkletlerde ve ağırlıklarda yaklaşık 410 sporcu katıldı. Kadınlar ve erkeklerde müsabakalarımızı gerçekleştirdik. Genelde hep genç sporcularımız katılıyor ve geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz. Geleceğin şampiyonları kendi aralarında yarışıyorlar. Kazananlara ödüllerini verdik, madalyalarını takdim ettik. Türkiye şampiyonası gayet iyi geçti" ifadelerini kullandı.

"Avrupa şampiyonasından madalyalarla dönmeyi hedefliyoruz"

Moldova’nın başkenti Kişinev’de 13-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda madalyalar hedeflediklerini belirten Ali Büyükasar, "Avrupa Halter Şampiyonası, 13-21 Nisan tarihlerinde Moldova’nın Kişinev kentinde gerçekleşecek. Türkiye de bu turnuvaya katılacak. Genç sporcularımız var, özellikle 2000 doğumlu ve sonrası. Genç jenerasyon sağlam geliyor. Bu sporcu kardeşlerimizden madalyalar bekliyoruz. Hem kadınlardan hem erkeklerden. Umutlu olduğumuzu söyleyebilirim. İnşallah madalyalarla ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. Bununla alakalı sporcularımız gece gündüz çalışıyorlar. Kendilerine verilen programları uyguluyorlar. Teknik ekibimiz de gayret gösteriyor. Yönetim kurulu olarak bizler de gayret gösteriyoruz. İnşallah Türkiye’yi gururlandıracak neticeleri halkımızla paylaşacağız" diye konuştu.

"Balkan ülkeleri olarak hem maddi hem manevi yardımlaşabiliriz"

Balkan Halter Federasyonu kurma fikirleri olduğunu aktaran Büyükasar, "Geçmişte Balkan şampiyonaları yapılmış. Fakat uzun zamandır yapılmıyordu. Şimdi Türkiye ve Arnavutluk’un öncülüğünde bunu resmi bir statüye yeniden kavuşturma faaliyetleri var. Katılımcı 11 ülke ile beraber bunun toplantıları, organizasyonları yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde biz Türkiye olarak 11 tane ülkenin temsilcilerini misafir ettik. Toplantılar devam ediyor. Gayet de olumlu geçiyor. İnşallah Türkiye’nin öncülüğünde bu kuruluş da faaliyetlerine devam eder. En azından Balkan ülkeleri olarak hem maddi hem manevi dayanışma içerisinde yardımlaşabiliriz. Büyük müsabakaları kendi aramızda yapabiliriz diye düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.