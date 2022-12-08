Gaziantep ALG Spor, sportif direktörlük görevine Mehmet Yalçınkaya’nın getirildiğini açıkladı.

Gaziantep ALG Spor, sportif direktörlük görevine Mehmet Yalçınkaya’nın getirildiğini açıkladı.

TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin iddialı ekibi Gaziantep ALG Spor’un yeni sportif direktörü belli oldu. Kadın Futbol Süper Ligi A grubunun lideri Gaziantep ALG Spor, sportif direktör olarak Gaziantepli antrenör Mehmet Yalçınkaya ile anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Ali Gözcü ile yapılan görüşme sonrasında Sarı-grili takımın sportif direktörü olan Mehmet Yalçınkaya, "Bilgi ve birikimlerimi Gaziantep ALG Spor’un başarısı için kullanacağım. Kadın futbolunda adından söz ettirmiş ve geçen sezonu şampiyonlukla tamamlamış çok önemli bir takıma geldim. İşimiz kolay olmayacak ve bize güvenenleri mahçup etmemek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Yalçınkaya kendisini ispatlamış bir isim"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ise sportif direktör olarak Mehmet Yalçınkaya isminde karar kıldıklarını ve bunun kulüp için de iyi olacağını belirterek, "Mehmet Yalçınkaya Gaziantep’in çok yakından tanıdığı bir isim. Kadın futbolunu çok iyi biliyor ve kulübümüze de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Çok güzel projelerimiz var ve Mehmet Yalçınkaya hocamızla birlikte önemli işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.