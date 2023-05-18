Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi play-off yarı finali ilk maçında başkent deplasmanında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget’e 3-1 mağlup olan Gaziantep ALG Spor, taraftarı önünde oynayacağı rövanş mücadelesini kazanarak finale kalmayı hedefliyor.

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, teknik ekibe ve oyunculara inançlarının tam olduğunu belirterek, Gaziantepli taraftarları Cumartesi günü saat 15.00’te Kalyon Stadyumu’nda oynanacak rövanş maçına davet etti. Rövanş müsabakasının hazırlıklarını Teknik Direktör Salih Öner yönetiminde sürdüren sarı-grili takımda moraller yüksek. Başkan Ali Gözcü, Kalyon Stadyumu’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ile oynayacakları rövanş mücadelesinde taraftar desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Taraftarımız bize güç veriyor"

Kulüp tarihinde üçüncü kez şampiyonluğa uzanmak istediklerini belirten başkan Ali Gözcü, "İlk maçta iyi mücadele ortaya koymamıza rağmen sahadan talihsiz bir şekilde 3-1 mağlup ayrıldık. İlk maçtan ders çıkararak takımımız rövanş maçına hazırlanıyor. Karşımızda bu sezon çok iyi giden sert bir takım var; ama rövanş mücadelesinde sürprize izin vermeyip istediğimiz sonucu alarak finale kalacağımıza inanıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ile oynayacağımız ikinci maçta taraftarlarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız olacak. İç sahada taraftarlarımızın desteği takımımıza güç veriyor. İnşallah cumartesi günü Kalyon Stadyumu’nda oynayacağımız rövanşı taraftarlarımızın desteğiyle kazanıp finale kalacağız. Tüm Gaziantepli taraftarlarımızı Kalyon’a bekliyorum. Turu taraftarımızın da desteğiyle geçeceğiz. Gaziantep ALG Spor olarak yine finale gideceğiz ve şampiyonluk kupasını Gaziantep’e getireceğiz" diye konuştu.