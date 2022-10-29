Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Süper Lig’in 3. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Süper Lig’in 3. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi 3. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Batur Sahası’nda oynanan maçta Gaziantep ALG Spor, 39. dakikada Mariem’in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole cevap vererek beraberliği sağladı.

Sarı-grili takım, 85. dakikada Ece Tekmenin attığı gol ile güçlü rakibini 2-1 mağlup etti. Geçen sezon finalde mağlup ettiği rakibini ligin 3. haftasında da yenen Gaziantep ALG Spor, zirve yolunda önemli avantaj sağladı.

Maç sonu sevinç yaşandı

B grubundaki en ciddi rakiplerinden Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden Gaziantep ALG Spor’da maç sonu büyük sevinç yaşandı. Kulüp Başkanı Ali Gözcü, teknik ekip ve oyuncuları tebrik ederek çok önemli galibiyet aldıklarını ve bu çıkışı sürdüreceklerinin sözünü verdi.