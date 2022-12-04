TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi A grubu 7. hafta mücadelesinde lider Gaziantep ALG Spor, deplasmanda karşılaştığı Dudulluspor’u 4-0 mağlup etti.

TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi A grubu 7. hafta mücadelesinde lider Gaziantep ALG Spor, deplasmanda karşılaştığı Dudulluspor’u 4-0 mağlup etti.

Geçen hafta evinde 2 puan kaybetse de liderliğini koruyan Gaziantep ALG Spor, İstanbul deplasmanında karşılaştığı Dudullu’yu 4 golle geçti. Maçta ilk gol penaltıdan Eda ile geldi. Dilek’in üst üste attığı 2 golle ALG Spor farkı 3’e çıkarırken 4. golü ise ev sahibi ekip kendi kalesine attı. Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren İstanbul ekibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak farklı kazanan Sarı-grili takımda maç sonunda sevinç yaşandı.

"Güzel sonuç oldu"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Geçen hafta kendi evimizde şanssız bir şekilde 2 puan bırakmıştık. İstanbul deplasmanında Dudullu karşısında farklı kazanarak geçen haftayı telafi ettik ve güzel sonuç oldu. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu galibiyetten dolayı tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki sezon sonuna kadar bu çıkış böyle devam edecek" diye konuştu.