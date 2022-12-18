Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi A Grubu 9. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi Beşiktaş’ı uzatmalarda attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi A Grubu 9. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi Beşiktaş’ı uzatmalarda attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi A Grubu 9. hafta mücadelesinde Gaziantep ALG Spor ile Beşiktaş karşılaştı. İstanbul’da kadın liginin iki güçlü takımının karşı karşıya geldiği mücadeleni ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi Beşiktaş 53. dakikada Esra ile 1-0 öne geçti. Yediği golden sonra daha etkili olan ALG Spor, 81’de Rose Bella ile eşitliği sağladı. ALG Spor, 90+1’de ise kazanılan penaltıyı Eda gole çevirerek 2-1 öne geçti. Maçın son anlarında bir gol daha bulan ALG Spor, zorlu deplasmanda Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını 20 puanla namağlup lider kapattı.

"Pes etmeyeceğimiz gösterdik"

Beşiktaş karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen rakip takım taraftarı önünde kazanmayı başaran Gaziantep ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, pes etmeyen bir takım olduklarını belirterek, "Beşiktaş ligde önemli rakiplerimizden birisi. Böyle bir rakip karşısında 1-0 geriye düşüp maçı kazanmak kolay değil ama biz pes etmeyeceğimizi ve kolay, kolay maçı bırakmayacağımızı gösterdik. İlk yarının son maçında Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldık ve ilk yarıyı lider kapattık. Ayrı başarıyı ikinci yarıda da sürdürüp Play-Off’lara lider gitmek istiyoruz. İstanbul deplasmanında önemli bir galibiyet alan oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu.