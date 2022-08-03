Gaziantep ALG Spor, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta önemli katkıları olan antrenörlerinin sözleşmelerini birer yıl uzattı.

Gaziantep ALG Spor, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta önemli katkıları olan antrenörlerinin sözleşmelerini birer yıl uzattı.

Başarılı teknik direktör Hasan Vural ile yola devam diyen ve 2 hafta sonra Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Norveç ekibi Brann ile karşı karşıya gelecek olan Gaziantep ALG Spor, yardımcı antrenör Barış Özalkan, kaleci antrenörü Orhan Oğuz ve atletik performans antrenörü Salih Öner ile 1’er yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geçen sezon elde edilen şampiyonluğun pay sahiplerinden olan antrenörlerinin sözleşmelerini 1’er yıl uzatan Sarı-grili takım, yeni sezon hazırlıklarına da tüm hızıyla devam ediyor.

"Ekibimizle devam ediyoruz"

Gaziantep ALG Spor Kulüp Başkanı Ali Gözcü, iyi bir ekibe sahip olduklarını belirterek, “Bilindiği gibi şampiyon hocamızla devam kararı aldık. Tabii bu ekibin bir parçası olan başarılı antrenörlerimizle de sözleşme uzattık. İyi bir ekibimiz var. Bu da başarıyı getiriyor. Sözleşme uzattığımız antrenörlerimize yeni sezonda da başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor“ diye konuştu.