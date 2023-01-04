Geçtiğimiz aylarda “Futbolun Yıldızı Sen Ol" projesini hayata geçiren Gaziantep ALG Spor, sporcu sayısını 200’e çıkarmanın gururunu yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda “Futbolun Yıldızı Sen Ol" projesini hayata geçiren Gaziantep ALG Spor, sporcu sayısını 200’e çıkarmanın gururunu yaşıyor.

Gaziantep ALG Spor, Ekim ayında başlayan “Futbolun Yıldızı Sen Ol" projesinin başladığı günden bu yana altyapıdaki kayıtlı sporcu sayısını 200’e çıkardı. Bir yandan ligde şampiyonluk mücadelesi veren Sarı-grili takım, diğer yandan da altyapıda önemli işler yaparak geleceğin kadın futbolcularını yetiştiriyor. Gaziantep Valisi Davut Gül’ün de önem verdiği proje meyvesini vermeye başlarken ALG Spor, ilerleyen zamanda altyapısından yetişen oyuncuları A takım kadrosuna katacak.

"Çok mutluyuz"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Valimizin destekleriyle altyapıda çok önemli aşamalar kaydettik. ’Futbolun Yıldızı Sen Ol’ projesinde altyapımızda kayıtlı sporcu sayısı 200’ü buldu ve bu sayı gün geçtikçe daha da yukarı çıkacak. Buradaki en önemli etken genç kızlarımızı spora kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mutlaka aralarında yetenekli bulduğumuz oyuncuları ilerleyen senelerde A takımıza katacağız. Bu projeyi yapmamızda bizlere ilham olan ve destekleri olan Valimiz Davut Gül’e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.