BBP Genel Başkan Yardımcısı ve 28.Dönem Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı Ekrem Alfatlı, 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde ramazan bayramının son gününde de çalışmalarına devam etti.

28 Dönem BBP Bursa Milletvekili Adayı Ekrem Alfatlı, Türkiye’nin ikinci yüzyılının biçimlendirecek 14 Mayıs seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Alfatlı bayramın son gününde partisinin milletvekili adayları İsmail Demir, Şaban Demir, İsmail Aslan ,Ceyhan İnci, Selahattin Celt ve Hasan Uslu ile beraber ana ocağı Keles Kozubudaklar Köyü’ne gittiler.

Coşkulu bir kalabalıkla Alfatlı‘yı karşılayan Kozbudaklar Köyü Muhtarı Mehmet Yıldırm ve Kozbudaklar Dernek (KOZDER) Başkanı Resul Uysal, yönetim kurulu üyeleri ve köylüleri Alfatlı’nın her daim yanında olduklarını ve tam destek vereceklerini ifade ettiler.

Alfatlı, köylüleri ile bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında şu açıklamaları yaptı; “Bugün çocukluğumun her yaz tatilinde gelmeyi dört gözle beklediğim köyümden olmaktan oldukça mutluyum. Kuruluştan kurtuluşa kadar geçen süre zarfında dağ yöresinin fertlerinin ortak özelliği,bayrağını, ülkesiniseven, her türlü imkânsızlığa rağmen hiçbir dönem büyük Türk Milletine, değerlerine ihanet etmemiştir. Ben debu yörenin bir evladı olmaktan şeref duyuyorum. Sizlerin desteği ile milletvekili seçildiğim takdirde dağ yöresinin ve köylerimizin ciddi anlamda eksikliklerini ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında canla başla çalışacağım. Bu yörenin kalkınması ve daha da insanca yaşayabilmesi için gazi mecliste de üzerine düşen her şeyi sonuna kadar yapacağım.”