Konser sonu sahneye çıkan Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Aleyna Tilki’ye çiçek maket ev hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eftalya Nur video çekimi için Amerika'ya gitti

Eftalya Nur video çekimi için Amerika'ya gitti

Tilki, “Birisi dans şarkısı diğeri derdo. Kendimde derdo olduğum için galiba derdoyu seçeceğim” açıklamasında bulundu.

Artvin'de 48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan Aleyna Tilki yeni şarkı müjdesi verdi. ARTVİN (İGFA) - 48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan Aleyna Tilki, İki şarkı arasında kaldığını belirtti.

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