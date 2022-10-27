Elazığ’da polis ekipleri tarafından durdurulan tırda narkotik köpeği ‘Alex’ ile birlikte yapılan aramalarda 17 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ’da polis ekipleri tarafından durdurulan tırda narkotik köpeği ‘Alex’ ile birlikte yapılan aramalarda 17 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, bir tırın uyuşturucu madde taşıdığı bilgisini aldı. Olayla ilgili operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli tırı durdurarak narkotik köpeği ‘Alex’ yardımı ile tırda arama yaptı. Yapılan aramada, 15 Parça halinde 17 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirirken şüpheliler F.E. (41) ve M.S.B. (31)’i yakalayarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan iki şüpheli ‘Uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan bugün adliyeye sevk edildi.