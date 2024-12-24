DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine alevlerle mücadele ile ilgili eğitim verdi.

Bölgenin en güçlü itfaiye ekipleri olarak adlandırılan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri il genelinde eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede ekipler son olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine alevlerle mücadele konusunda hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim verdi. Yangın, afet ve acil durumlarda uygulanması gereken kuralları aktaran ekipler daha sonra müdürlük bahçesinde alevlere nasıl müdahale edilmeli konusunda uygulamalı yangın söndürme eğitimi verdi.