Muğla Marmaris’te 21 Eylül Çarşamba günü meydana gelen ve dün gece itibariyle söndürülen orman yangınında görev alan Beşir Arama Kurtarma ekibi yaklaşık 60 saat süren mücadelenin ardından evlerine döndü.

Muğla Marmaris’te 21 Eylül Çarşamba günü meydana gelen ve dün gece itibariyle söndürülen orman yangınında görev alan Beşir Arama Kurtarma ekibi yaklaşık 60 saat süren mücadelenin ardından evlerine döndü.

Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde geçtiğimiz çarşamba günü saat 12.36’da çıkan orman yangınına, 14 helikopter ve 8 uçakla havadan, onlarca orman yangın söndürme aracı, belediyelerin itfaiye araçları ve yaklaşık bin kişilik personelin yanı sıra gönüllü kuruluşlar da karadan müdahale etmişti.

Yangın ihbarı alınır alınmaz Aydın’dan 15 2 arazi aracı 2 de lojistik araç ile 15 kişilik timi ile yangın bölgesine hareket eden Beşir Arama Kurtarma Derneği yaklaşık 60 saat süren söndürme çalışmalarının ardından görevini tamamlayarak dün gece yarısı Aydın’a döndü.

Zorlu bir mücadele sonucu Yalancıboğaz’da başlayıp Aksaz’da devam eden yangının söndürüldüğünü ve herkesin cansiperane bir mücadele ile alevlere karşı mücadele ettiğini belirten Beşir Arama Kurtarma Ekibi Tim Lideri Hasan Binay, “Yangın ihbarı gelir gelmez hemen yola çıktık. Yaklaşık 60 saat aralıksız mücadele verdik. Dün görevimizi tamamladıktan sonra gece yarısı evlerimize döndük. Özellikle arazinin durumu ve rüzgar nedeniyle zorlu bir süreç yaşadık. Yangın süresince fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.