Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın, Manavgat’ın üzerini siyah duman bulutunun kaplamasına neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra orman arazözlerinin de müdahalesine rağmen yangın güçlükle söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi. Bitişik binada mahsur kalan çok sayıda vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 112 ekipleri ambulanslarda müdahalede bulundu. Kardeşini çıkarmak için binaya giren bir kişi, kardeşiyle birlikte komşusunun kuşlarını da yanmaktan kurtardı.

Yangın, bugün saat 14.00 sıralarında Manavgat Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde 5 katlı bir binada başladı. Yükselen dumanlar Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kısa sürede 5 katlı binayı saran alevler, yakınındaki binalara da zarar verirken, bitişik binanın kapısı ve merdivenini alevlerin sarması nedeniyle binadaki vatandaşlar mahsur kaldı. Polis ekipleri çevrede önlem alarak vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışırken, itfaiye ekipleri bir taraftan yangını söndürmeye, diğer taraftan da mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşların balkonlara çıkarak yardım istedikleri gözlendi.

Yangın, zemin kattaki mobilya atölyesinde meydana gelen patlamalar nedeniyle uzun süren çabalar sonucunda kontrol altına alınırken, evlerinde mahsur kalan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşların aşağıya indiklerinde yakınlarıyla yaşadıkları sevinç görülmeye değerdi.

Yangın sırasında bitişik binada mahsur kalan kardeşini kurtarmak için binaya giren bir kişi, kardeşiyle birlikte binanın çatısına çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşın, elindeki kuş kafesleri dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşın, yangın ve dumandan etkilenmemeleri için komşunun kuşlarını da alarak yanında getirdiği görüldü.