Muğla’nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile devam ederken, alevlerin ilerlemesinin yoğun müdahale ile durdurulduğu kontrol alma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Muğla’nın Ula ilçesinde, Ula göleti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yoğun müdahale ile alevlerin önü kesilerek yangının ilerlemesinin durdurulduğu öğrenildi.