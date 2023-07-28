Aydın’ın Karacasu ilçesinde ev ve iş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan bir otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Cabi Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.O.’ya ait marangoz atölyesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek eve de sıçradı. Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında alevlerin arasında kalan 09 H 4621 plakalı otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.