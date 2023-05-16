Afyonkarahisar’da bir gecede 2 farklı aracı kundaklayan şahısların polisin başarılı takibi sonrası yakalandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kundaklamalardan birinde ise kundakçı şahsın alevlerin arasında kaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 11 Nisan da meydana gelen olayda Fatih mahallesinde Hasan A.’nın 06 DCK 774 plakalı aracı ile Kanlıca mahallesi TOKİ konutlarında ise Ümit T.’nin 03 ADY 079 plakalı aracı üzerlerine dökülen yanıcı madde ile yakıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı ancak büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kundaklama olaylarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren şahısların G.A., ile kardeşi İ.A., olduğu tespit edildi.

Şahıslar kendilerini böyle savundu

Ardından operasyon düzenleyen ekipler şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden G.A., ifadesinde olay günü gece saatlerinde aracı ile ikametinden gezme amacı ile ayrıldığını, şehir içeresinde gezerken tanımadığı iki erkek şahsı hatırlamadığı bir noktada aracına aldığını ve hatırlamadığı bir yere bıraktığını akabinde bıraktığı yerden şahısları tekrar görerek aracına aldığını olay ile ilgisi olmadığını söyledi.

G.A.’nın kardeşi İ.A., ise ifadesinde bahse konu olayı gerçekleştirmediğini olay günü ikametinde olduğunu söyledi. Bunun üzerinde G.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, İ.A., ise sevk edildiği savcılık tarafından ifadesi sonrası serbest bırakıldı.