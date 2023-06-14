Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çankırı’nın Yapraklı ilçesi Yakadere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişilik alenin yaşadığı tek katlı evde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.