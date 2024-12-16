Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan samanlık kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde İskilip ilçesi Yavu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Efe’ye ait samanlıkta bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İskilip ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında samanlık kullanılmaz hale gelirken, ekipler inceleme başlattı.