Kastamonu’da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, İsmail Bey Mahallesi İmaret Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan Fiat marka otomobilde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilden geriye iskeleti kaldı.

Otomobil çekici yardımı ile caddeden kaldırılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.