Bursa’da oto galeriye ait park alanında çıkan yangında 10 araç kullanılamaz hale gelirken, 3 araçta ise maddi hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 2. Keman Sokak üzerinde faaliyet gösteren galeriye ait otoparkta meydana geldi. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın yan tarafta bulunan oto tamircisine sıçradı. Yaklaşık 10 araç ve 40 personelle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 10 araç tamamen yanarken, 3 araçta ise maddi zarar meydana geldi. Yapılan ilk incelemelerde sabotaj üzerinde durulduğu öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.