Sakarya’da dün akşam alevlere teslim olan mobilya deposu havadan görüntülendi. Depodan geriye sadece demir yığınlarının kaldığı görüldü.

Sakarya’da dün akşam alevlere teslim olan mobilya deposu havadan görüntülendi. Depodan geriye sadece demir yığınlarının kaldığı görüldü.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Tuzla Mahallesi Zirai Aletler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan mobilya deposunda çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 24 araç, 50 personel ile 1 arazöz ve iş makinelerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 4 saatte söndürüldü. Yangının sebep olduğu hasar, soğutma çalışmalarının son bulmasıyla ortaya çıktı. Yangın neticesinde depo kullanılamaz hale gelirken, geriye sadece demir yığınları kaldı. Depoda yapılan çalışmalar ve yangın bölgesi havadan da görüntülendi.