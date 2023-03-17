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Yangın, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen park halindeki BMW marka lüks otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Otomobilden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde araç kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Karasu ilçesinde alevlere teslim olan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

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