Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki ASEM Mobilyacılar Çarşısı’nda faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın neticesinde 5 bölüm kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında bir kişi dumandan etkilenirken çevredeki dükkanlar malzemelerini başka yere taşıyarak önlem aldı.

Saat 13.10 sıralarında ASEM Mobilyacılar Çarşısı’nda bulunan S.K.’ya ait 5 bölümden oluşan mobilya imalatı ve deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 12 ekip ve 30 personel yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı. Aynı kişiye ait 5 bölümün kullanılamaz hale geldiği yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangının büyüklüğünü gören vatandaşlar, kendi iş yerlerindeki malzemeleri başka yerlere taşıyarak önlem aldı. ASEM’de dükkanı bulunan Muhaffak Kurtuluş Besener, "Bir kısmı yanarken yıkıldı, diğer kısımda tinerler var eğer oraya sıçrasaydı burada sanayi kalmazdı. Her taraf kereste ve sünger" dedi.

"Ekiplerimiz olay yerinde soğutma çalışmasını sürdürmektedir"

12 ekip ve 30 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ederken hususa ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Serdivan Çark Mobilya Sanayi ve ASEM Mobilyacılar Çarşısı sınırında yer alan ahşap mobilya imalat atölyesinde çıkan yangına dair ihbar İtfaiye Daire Başkanlığı’mıza 13.08’de ulaşmıştır. İtfaiye ekiplerimiz ihbarın alınmasından sadece 3 dakika sonra yani 13.11’de imalathaneye ulaşmış ve 12 araç 30 personel ile yangına ivedi şekilde müdahale etmiştir. Özellikle yoğun dumanın bulunduğu atölyenin içine korkusuzca giren ve atölyenin dört bir yanından müdahale yapan İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerimiz yangını 45 dakika içinde kontrol altına almış ve soğutma çalışmaları başlamıştır. Yangın neticesinde imalathane içerisinde bulunan 5 farklı iş yerinde hasar oluşmuştur. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Ekiplerimiz olay yerinde soğutma çalışmasını sürdürmektedir" denildi.