Kastamonu’nun Daday ilçesinde iki katlı ev, samanlık ve ahır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde iki katlı ev, samanlık ve ahır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Akılçalman köyü Büyükilit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazım Tiryaki isimli vatandaşa ait iki katlı evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Yangını gören Nazım Tiryaki’nin komşuları, durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Daday ve Araç ilçelerinden itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Nazım Tiryaki’ye ait iki katlı ev, samanlık ve ahır tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.