Kastamonu’da bir evin garaj bölümünden çıkan yangında yangında iki katlı iki ev hasar gördü. Yangında evde bulunan yaşlı çifti vatandaşlar güçlükle dışarı çıkartabildi.

Olay, İsmailbey Mahallesi Şanoğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal ve Gülizar Karaca çiftinin yaşadığı, katlı evin garaj bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşların yardımlarıyla Kemal ve Gülizar Karaca çifti, dışarı çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında Kemal ve Gülizar çiftine ait iki katlı ev, kullanılamaz hale gelirken, Rıza ve Sebahat Telli çiftine ait iki katlı evde ise hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.