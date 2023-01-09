Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bir evde çıkan yangında 94 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bir evde çıkan yangında 94 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi Yukarısökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da çocuklarının yanında ikamet eden Selahattin Yılmaz (94), ziyaret amaçlı köyüne geldi. Selahattin Yılmaz’ın kaldığı evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında Selahattin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Selahattin Yılmaz’ın cenazesi, Çatalzeytin Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yangının sobanın bacayı tutuşturması neticesinde çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.