Sakarya’nın Pamukova ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saatlerinde Ahiler Mahallesi’nde bulunan iki katlı ahşap bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı Metin Atov’a ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından eve giren ekiplerce mahalle muhtarı Metin Atov’un annesi Ayşe Hanife Atov’un cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.