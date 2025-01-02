Aksaray’da müstakil evde çıkan yangında 51 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yangın, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Seyit Mehmet Temel’e (60) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Müstakil evin mutfak kısmında çıkan yangında ev kısa sürede alevler içinde kalırken dumanları fark eden mahallesi sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, eşiyle birlikte evde yaşadığı öğrenilen Yeter Temel (51) feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.