Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde alevlere teslim olan müstakil bir ev, kullanılamaz hale geldi. Yüzlerce kilogram soğan ise çıkan yangında zarar gördü.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde alevlere teslim olan müstakil bir ev, kullanılamaz hale geldi. Yüzlerce kilogram soğan ise çıkan yangında zarar gördü.

Yangın, gece saatlerinde Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Akkaya’ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Müstakil evin yanında bulunan yüzlerce kilogram soğan ise çıkan yangında zarar gördü. Söndürme çalışmalarının ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.