Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Çavuşcu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Kuyucuk’a ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köy sakinleri itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında, bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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