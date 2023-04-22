Kocaeli’de belediyeye ait yolcu otobüsü seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Yolcu ve otobüs şoförü son anda kurtulurken araç ise demir yığınına döndü.

Olay, Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi D100 İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmından önce dumanlar çıktı sonra da alevler yükseldi. Aracı durduran otobüs şoförü ve yolcular hemen dışarı çıktı. Otobüs şoförü yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Otobüs alevlere teslim olurken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla da sağlık ekipleri bölgede hazır bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yangın söndürülürken otobüs demir yığınına döndü.

Herhangi bir yaralanma olayı yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.