Konya’nın Beyşehir ilçesinde saman balyalarında çıkan yangın sonucu, bin 200 saman balyası ve 2 traktör römorku yandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde saman balyalarında çıkan yangın sonucu, bin 200 saman balyası ve 2 traktör römorku yandı.

Yangın, Beyşehir ilçesi Hüseyinler Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir evin yanındaki boş alana traktör römorklarıyla taşınarak indirilmek istenilen saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının kısa sürede büyüyerek traktör römorklarına da sıçraması üzerine adrese itfaiye, iş makinesi ve bir kamyon sevk edildi. Ekiplerin uzun süren müdahalesiyle çıkan yangın çevresindeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Mustafa Şen’e ait boş alana indirilen ve traktör römorku üzerinde bulunan yaklaşık 60 bin lira değerindeki bin 200 saman balyasının yandığı, iki farklı kişiye ait traktörün römorklarının da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.