Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Çevik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Duman’a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Taşköprü ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın yangına müdahalede bulundu. Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken iki katlı ahşap ev ise kullanılamaz hale geldi.