Kastamonu’nun Cide ilçesinde köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cide ilçesine bağlı Üçağıl köyü Tatlısu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri Erdoğan ile Dursun Erdoğan’a ait evlerde, gece saatlerinde öğrenilemeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evleri sardı. İhbar üzerine olay yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iki ev de kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.