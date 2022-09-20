UŞAK (İHA) – Uşak’ta bir tekstil fabrikasının bahçesinde, atıkları bertaraf etmek için yakılan ateş, yangına neden oldu. Kuru otların tutuşmasıyla bir anda büyüyen yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde fabrikaya ulaşamadan söndürüldü.

UŞAK (İHA) – Uşak’ta bir tekstil fabrikasının bahçesinde, atıkları bertaraf etmek için yakılan ateş, yangına neden oldu. Kuru otların tutuşmasıyla bir anda büyüyen yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde fabrikaya ulaşamadan söndürüldü.

Olay, Sarayaltı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; fabrikada kiracı olarak keçe işleyen Kadir A., fabrika bahçesinde biriktirdiği keçe atıklarını yakarak bertaraf etmek istedi. İşletmecinin bölgeden ayrılmasından bir süre sonra, yanan keçe atıklarından sıçrayan kıvılcım kuru otları tutuşturdu. Fabrika dışına da sıçrayan yangın, geniş bir alana yayıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiyenin zamanına müdahalesiyle, yangın fabrika binasına ulaşamadan söndürüldü. ile yangın söndürüldü. Fabrika binası içerisinde çok miktarda keçe bulunması ve civarda başka tekstil fabrikalarının da bulunması nedeniyle büyük endişeye neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.